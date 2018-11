Lidl Italia Srl ha disposto il ritiro di un lotto di snack del marchio The Italian Gringo per la presenza di allergene non dichiarato in etichetta (senape).

Lidl richiama lo Spuntino del mandriano

Più specificamente, il prodotto è lo snack Lo spuntino del Mandriano – Le bruschette al gusto speck e pepe da 150 grammi. Questo il lotto di produzione: L167 – L168 – L169. La ditta produttrice è la Gran Bon Srl di – Caselle di Pressana, in Provincia di Verona.

Prodotto non idoneo

Prodotto non idoneo al consumo da parte di allergici alle proteine di senape, come indicato dal Ministero della Salute. Si invitano tali consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso.

Ma non è finita

Sempre Lidl ha disposto il richiamo anche di un altro prodotto di The Italian Gringo: Gli Speroni – Tarallini al grano saraceno, lotto 25318 – 25418 – 25518 – 25618. Identica la motivazione: presenza di allergene non dichiarato in etichetta: senape. Il produttore questa volta è P.A.P. srl, San Severo (Foggia).

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Settegiorni e Settimana Eventi & News!

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Settegiorni e La Settimana: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE