L’influencer Tommaso Zorzi ginnasta per un giorno al Centro Sport di Bollate.

Tommaso Zorzi, inflencer conosciuto soprattutto dai più giovani, questa mattina, giovedì 6 febbraio, era al Centro Sport di Bollate. Dalle stories pubblicate da lui stesso sul suo profilo Instagram, lo si vede infatti cimentarsi in esercizi di ginnastica artistica con alcune giovani allieve per concludere poi con un’esibizione e foto con le ragazzine.

Chi è Tommy?

Il 23enne Tommaso Zorzi, nato e cresciuto a Milano ma che ha vissuto per un periodo a Londra dove ha studiato Economia e Business Management, si è fatto conoscere al pubblico grazie alla partecipazione della prima edizione del reality show di MTV “Riccanza”. Il programma ha portato sul piccolo schermo le vite di un gruppo di giovani “figli di papà” italiani. La ricchezza di Tommaso arriva in particolare dal padre, proprietario di alcune aziende pubblicitarie di successo. Dopo il debutto in tv, Zorzi è diventato sempre più famoso più grazie a Instagram, dove posta giornalmente foto, meme e video divertenti incentrati soprattutto sulla sua vita quotidiana con Gilda il suo bassotto. Al momento è conduttore, insieme a Giulia Salemi, di “#Adoro”, il preshow di “La pupa e il secchione e viceversa” in onda su MediasetPlay.