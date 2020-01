Domenica 16 febbraio si concluderà a IL CENTRO di Arese l’inedito instore tour di J-AX che lo ha visto protagonista di 19 mini-live unplugged su tutto il territorio nazionale per promuovere il suo nuovo album ReAle in uscita il 24 Gennaio.

L’instore tour di J-AX arriva ad Arese

J-AX, a cinque anni dall’uscita del suo ultimo disco da solista, ha fortemente voluto ultimare il tour ad Arese, territorio che lo ha visto crescere e raggiungere i suoi primi successi. I posti INSTORE UPGRADE venduti sul circuito TicketOne che danno diritto di accedere nell’Area PIT per il mini-live e meet&greet con il mitico rapper in programma rigorosamente a porte chiuse presso IL CENTRO il 16 Febbraio, ha già registrato il sold-out.

Buone notizie per i fan

Per altri 400 fans a partire dal 24 Gennaio, quando sarà in vendita il nuovo CD, al mall di Arese c’è ancora modo di incontrare J-AX per

un momento di meet&greet riservato (escluso il mini-live) dalle 17.30 di domenica 16

Febbraio:

200 pass in regalo con l’acquisto del CD presso il punto vendita Mondadori Megastore

200 pass in regalo con l’acquisto del CD presso il punto vendita MediaWorld

Il regolamento completo è consultabile sul sito www.centroilcentro.it