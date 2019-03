E’ stato inaugurato oggi pomeriggio, sabato 30 marzo, il nuovo campo sintetico per calcio a undici dell’Inveruno.

L’Inveruno inaugura il nuovo campo in sintetico

Il nuovo campo sorge a fianco di quello storico con le stesse dimensioni, impianto di illuminazione a led e irrigazione con acqua di sorgente, omologato per la serie D. Presenti alla cerimonia di inagurazione, oltre ai rappresentanti della società calcistica, anche il sindaco Sara Bettinelli. Il primo cittadino si è detto molto soddisfatto e ha rivolto un grosso in bocca al lupo agli atleti in campo.

