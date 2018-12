Lions club Rho host per la scuola dei cani guida di Limbiate.

Lions club Rho host in festa al Santuario

Grande festa sabato sera 15 dicembre nella sala delle colonne del Santuario di Rho per il club guidato dal presidente Marco Franceschetto. Una serata organizzata per lo scambio di auguri natalizi che ha visto i soci raccogliere nuovi fondi per la scuola cani guida di Limbiate. Nell’occasione sono stati anche presentati i programmi per il nuovo anno. Tra i presenti anche il vicesindaco Andrea Orlandi, il capogruppo della lista civica Gente di Rho Marco Tizzoni e il segretario della civica Rho per la famiglia Giuseppe Salerno.

