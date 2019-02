Il Comune di Cerro Maggiore ha dato mandato di tagliare il gas a tutte le famiglie dopo un’ordinanza dove viene dichiarato inagibile lo stabile di via Dante. Non è stata però comunicata alle famiglie una eventuale sistemazione provvisoria. I residenti dello stabile sono scesi in strada questa mattina, lunedì 18 febbraio 2019, e hanno bloccato i lavori, rimandati a data da definirsi. La Lista Civica di Cerro Maggiore ha commentato la decisione presa dal Comune.

Lista Civica di Cerro commenta la decisione del Comune su via Dante