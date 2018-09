Una buona Amministrazione ha a cuore la salute dei propri cittadini.Per questo siamo orgogliosi di questo importante progetto promosso dal vicesindaco Linda Giovannini e di aver impegnato una parte delle nostre risorse per la prevenzione all’ictus cerebrale, che ha avuto un impatto sostanziale per alcuni nostri concittadini.Grazie alla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, all’Associazione Adiva e al CIF Corbetta. Il nostro impegno non si ferma qui… nuovi progetti sono già in cantiere!

Pubblicato da Viviamo Corbetta su Martedì 25 settembre 2018