Elisabetta Strada e Niccolò Carretta, consiglieri regionali del gruppo Lombardi Civici Europeisti, a difesa del Cantù

I Lombardi Civici europeisti con il pronto soccorso di Abbiategrasso

No alla chiusura del pronto soccorso di Abbiategrasso. Elisabetta Strada e Niccolò Carretta, consiglieri regionali del gruppo Lombardi Civici Europeisti, hanno raccolto le forti preoccupazioni provenienti dal territorio e se ne sono fatti portavoce, anche alla luce delle recenti notizie apparse sugli organi di informazione, che danno quasi per acquisita la chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Abbiategrasso. “Abbiamo sollecitato- sottolineano Strada e Carretta– la convocazione di un’audizione, già peraltro richiesta dall’assemblea dei sindaci il 6 febbraio scorso, ma mai convocata. Questo nonostante, a detta del presidente dell’assemblea dei sindaci, si fosse delineata una strategia amministrativa, avvallata dal presidente della Commissione regionale Sanità Monti, che avrebbe portato a formulare una mozione per far assumere una posizione definitiva al Consiglio Regionale e qualora i Consiglieri si fossero espressi in favore della chiusura, veniva addirittura paventata una mobilitazione popolare. Il Sindaco di Abbiategrasso da parte sua sosteneva che il Presidente Monti, si sarebbe fatto carico dell’atto amministrativo votato dalla Commissione della precedente legislatura”.

“Ad oggi- continuano Strada e Carretta- dell’audizione richiesta non c’è traccia e tantomeno delle promesse di Monti. Chiediamo l’audizione e che nessuno sfugga dalle responsabilità e dagli impegni assunti di fronte ai cittadini”.