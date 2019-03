L’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, per lo Chaniac

L’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, spettacolo in fiaba per la Scuola dell’Infanzia Chaniac

Venerdì 15 marzo, all’Auditorium Fondazione Cariplo di Milano – largo Mahler, i bambini della Scuola dell’Infanzia Angelo Chaniac assisteranno alla versione recitata e sceneggiata della popolare fiaba ‘Pierino e il lupo’. Musiche e contest saranno realizzati dalla famosa Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi.

Partenza alle 8,45 in pullman dalla materna in centro paese, arrivo previsto alle 9. Lo spettacolo comincerà alle 10,30 circa. Rientro per l’orario del pranzo.

Il filo conduttore della musica, che ha coordinato il programma di quest’anno delle classi, si snoda e prosegue attraverso iniziative di vario genere, adatte ai più piccoli: fra queste rientra la mattinata del 15 marzo. La gita e l’interpretazione, della storia celebre, si mescolano insieme per dar vita ad un contesto piacevole di didattica e unione.

