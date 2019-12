Lotto: super vincita in provincia Varese, ma la dea bendata raggiunge e premia anche Pregnana Milanese.

Lotto: la quaterna nel varesotto

Una super vincita in provincia di Varese, dove è stata fatta una quaterna da ben 62.500 euro. E’ questa la vincita più alta del concorso del 24 dicembre realizzata sulla ruota di Milano, come riporta l’Agenzia Agimeg. Secondo posto per Siena, dove sono stati vinti 18.750 euro sulla ruota di Firenze.

La dea bendata arriva a Pregnana

Vincita anche a Pregnana Milanese con ben 20mila euro, così come a Bologna, Milano e Cormons. Il 10eLotto infine premia anche Firenze con 50mila euro a fronte di una giocata di soli 3 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 5,5 miliardi di euro.

