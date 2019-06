Luci in fila nel cielo: ecco cosa era quella serie di punti luminosi avvistati in tutto il territorio.

Luci in fila, risolto il mistero

C’è chi l’ha descritto come «un pullman che volava nel cielo», altri come «un treno che ha solcato il cielo». Stiamo parlando dello strano oggetto avvistato da due testimoni in via Volta. Era circa la una della notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio.

I due amici si trovavano a chiacchierare lungo la via quando la loro attenzione è stata richiamata da uno strano fenomeno: il cielo scuro è stato solcato da alcune luci, di colore bianco, che proseguivano tutte in fila indiana; le ultime due erano più staccate (nella foto, l’immagine scattata da un testimone e inviata alla nostra redazione).

Un Ufo? Se si considera con con questo termine si considerano “oggetti volanti non identificati” la risposta è sì. Del caso ne abbiamo parlato con un articolo on line del nostro giornale, invitando altri testimoni a farsi avanti. E ci hanno contattato tantissime persone: tutte, alla stessa ora, stesso giorno, avevano visto quelle luci. Chi da Legnano, altri da Cerro, dal Saronnese, Abbiategrasso, Rhodense ma anche da Pavia, Piemonte. Insomma, un po’ da tutto il nord Italia (la stessa cosa è stata vista anche in Belgio).

Ma, dopo ricerche, sia è scoperto che non si trattava di alieni: Come documentato infatti dall’astronomo Maco Langbroek (che li ha filmati) si trattava del passaggio dei 60 piccoli satelliti lanciati da SpaceX, nell’ambito della prima costellazione sperimentale StarLink per trasmettere internet dallo spazio. Niente omini verdi ma uno spettacolo decisamente suggestivo.

