Luci in fila avvistate a Cerro Maggiore: procedevano in formazione in direzione di Saronno. Se qualcuno le avesse viste può scrivere alla nostra redazione.

Luci in fila osservate nel cielo

Due testimoni le hanno osservate mentre si trovavano a Cerro Maggiore, in via Volta. Mancavano pochi minuti alla una di questa notte. I due amici, come ci hanno raccontato, stavano chiacchierando quando l’attenzione di uno di loro è stata catturata (per caso) da una fila di luci che si trovavano in cielo. Sono state descritte come una in fila all’altra, con le ultime che sembravano staccarsi. Uno dei due ha intravisto come una sagoma nera dietro quelle fonti luminose. Procedevano in formazione, in assetto, dirigendosi verso Saronno (nella foto un oggetto luminoso avvistato in America – foto Ovniactuales1) .

Non è chiaro di cosa potesse trattarsi. Lanterne cinesi legate una con l’altra? Strano, ma dovrebbe essere stato qualcosa comunque di una grandezza decisamente non indifferente. Un meteorite? Difficile, visto che sembrava davvero qualcosa che procedeva con una sua propulsione.

Si cercano testimoni

I due testimoni dell’avvistamento cercano possibili altri testimoni così da poter capire cosa sia passato sopra le loro teste. Nel caso qualcuno avesse visto qualcosa di strano in cielo può scrivere all’indirizzo mail: alessandro.lue@netweek.it

