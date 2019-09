Ludolandia torna a Legnano per due giorni di gioco e natura: sabato 21 e domenica 22 settembre tutti al Castello.

Sabato 21 e domenica 22 settembre, al Castello di Legnano, gli Artigiani del Borgo e Pallavolo Vomien organizzano Ludolandia, sesta edizione della Festa “C’era una volta al castello”, in collaborazione con Orizon Danza e Olona Viva, con il patrocinio del Comune di Legnano e della Fondazione Ticino Olona: si parte sabato pomeriggio alle ore 14, mentre domenica l’apertura è alle ore 10 fino a sera.

Ecco cosa ci aspetta…

Saranno due giorni di natura, gioco e spettacolo, dedicati a i più piccoli, e non solo, come sempre improntati alla rivisitazione del mondo contadino (con la pigiatura dell’uva e la sgranatura delle pannocchie a cura di Olona Viva) e alla manualità nei laboratori di arti e mestieri, coi giochi di una volta nelle animazioni di Cristina e la Caccia al tesoro. Ma ci saranno anche gli Sbandieratori Città di Legnano, gli aquiloni, il country e il ballo, le cheerleaders, il raduno di Vespe d’epoca. Spazio allo sport con Vomien che presenta la fase finale del progetto I bimbi e la pallavolo – riservato alle scuole Toscanini, Carducci, Deledda, Don Milani e De Amicis – da sabato alle 15 alla finalissima “maschi vs femmine” di domenica con la premiazione degli atleti. Sabato e domenica, dalle 19.30, tutti in pista con la country dance in compagnia di Marco Dollaro. Sabato, alle ore 17, lo spettacolo della Compagnia Art’è Ballet. Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi i punti ristoro, zucchero filato e pop corn, i laboratori di decorazione dolci a cura di Barbara della pasticceria Cookie&Cake di Parabiago e non mancherà la graditissima Pesca delle paperelle. Per tutti i due giorni, saranno esposti i lavori realizzati durante lo scorso anno scolastico dagli alunni delle scuole elementari legnanesi nei laboratori di Arti e mestieri condotti dagli stessi Artigiani del Borgo ispirandosi al mondo delle fiabe, con spettacoli ludici e la “rievocazione vivente” del Libro della Giungla di Rudyard Kipling a cura di Orizon Danza, cui seguiranno le premiazioni delle scuole alle ore 18 di domenica.

Biglietti

Biglietto d’ingresso 2.50 euro, per i bimbi fino a 12 anni entrata libera. Il ricavato verrà devoluto a sostegno dei progetti dell’associazione Le stelle di Lorenzo, la cui missione è “realizzare i desideri dei bambini sottoposti a trattamento medico prolungato, arricchendo l’esperienza umana con passione e speranza”.