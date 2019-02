Ludovica Olgiati, 16 anni di Parabiago, dopo aver partecipato al docu-reality “Il Collegio”, racconta la sua esperienza da influencer.

Ludovica Olgiati: ambassador del film LEGO e influencer

La parabiaghese, classe 2003, dopo essere stata protagonista per quattro puntate del docu-reality “Il Collegio” su Rai2 e giudice del programma “Ale contro tutti” su SkyUno, diventa protagonista dei social network, diventando una vera e propria influencer. 601.000 follower su Tik Tok, 426.000 su Instagram e 93.000 su YouTube: questi i dati per la 16enne, che ha avuto anche l’onore di essere tra gli ambassador nell’anteprima del «LEGO film» a Milano, pellicola che è uscita nelle sale nella serata di giovedì 21 febbraio 2019. Sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola la nostra intervista.

