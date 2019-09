L’Università della terza età a Pogliano esordisce in Sala Consiliare.

L’Università della terza età entra in Sala Consiliare

Il Comune di Pogliano Milanese, attraverso il suo sito ufficiale, informa i cittadini, nello specifico quelli della terza età, che venerdì 20 settembre alle 18 si terrà la presentazione dei corsi dell’Università della Terza Età per l’anno accademico 2019-20 – Ute “La Filanda”. L’evento si svolgerà nella Sala Consiliare “Cavalier Eugenio Silvestri” della centralissima Piazza Avis Aido.

Le lezioni

I corsi sono aperti ai cittadini di Pogliano, Arluno e Vittuone. Per i poglianèsi si terranno nella sezione di via Dante 7. Le lezioni prevedono viaggi d’istruzione, laboratori attrezzati, uscite didattiche e una squadra di cinquanta docenti a disposizione dei frequentanti. Il progetto é promosso dal Lions Club “Loggia dei Mercanti” di Milano, dall’Istituto Comprensivo Statale di Arluno e dal Comune arlunese. E nell’ottica di questa coesione si immette anche l’Amministrazione di Pogliano. Il motto dell’università è “Non é mai troppo tardi per imparare”.

Gli obiettivi

Gli obiettivi sono incontrare i bisogni di apprendimento, favorire il sapere, far fronte ai dubbi emergenti con riferimento alle nozioni storico-attuali; infondere il piacere della partecipazione, rispondere ai desideri di una fascia importante della popolazione. Questi fini si realizzano nel rispetto della persona e nella relazione con gli altri enti, pubblici e privati, dislocati sul territorio. Si tratta in poche parole di una cooperazione a livello solidaristico dove riemergono turismo e tradizioni locali.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE