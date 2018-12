Sulla Rete se ne sentono di tutti i colori… Ma allora, arriva oppure no la neve tra questa sera, giovedì 13 dicembre, e venerdì? Lo abbiamo chiesto al meteorologo lecchese Christian Brambilla.

Così ci racconta Brambilla, che avevamo già intervistato di recente sulla tempesta perfetta che ha devastato l’Italia come un ciclone tra ottobre e novembre.

La neve in pianura? Al momento per giovedi e venerdi non se ne farà nulla o quasi.

Infatti la Lombardia sarà solo marginalmente lambita dalla prima perturbazione di dicembre, questo comporterà nella giornata di giovedì precipitazioni scarse se non addirittura assenti su buona parte della nostra regione.

Già venerdì il tempo sarà completamente asciutto e le nuvole se ne andranno tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio.

Temperature minime tra -1/1 grado, max tra 2/4 gradi.