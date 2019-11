Traffico in tilt in centro a Rho, in vai Madonna, per un tir bloccato.

Traffico in tilt in centro a Rho per un tir bloccato

Macchina guasta, bilico bloccato in centro a Rho. Ma poi cosa ci faceva un tir in via Madonna? Questa la domanda che si sono fatti i cittadini nella tarda serata di oggi, mercoledì, dopo aver assistito al traffico nel centro storico.