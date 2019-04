Magenta capitale di ricerca e soccorso. Sabato 6 aprile, nella sala consiliare del Comune, interessante mattinata informativa sull’organizzazione delle ricerche di persone scomparse.

Magenta capitale di ricerca e soccorso

L’iniziativa è stata promossa dall Comune di Magenta, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano. Presenti Polizia locale del Patto, gruppi di Protezione civile da tutta la città metropolitana, associazione radioamatori, volontari del Parco del Ticino e Vigili del fuoco. L’assessore Rocco Morabito ha introdotto i lavori, mentre il Sindaco Chiara Calati ha portato i saluti finali.

Esercitazione a Pontevecchio

Relatori dell’incontro i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano del TAS (servizio topografia applicata al soccorso) e unità cinofila. A confronto le procedure e le risposte operative delle varie componenti coinvolte in un intervento per la ricerca di una persona scomparsa o dispersa. L’incontro, oltre a una parte teorica, ha previsto una esercitazione con ricerca e soccorso in un’area boschiva mista ed un’area con la presenza di acque sorgive, in corso nel pomeriggio di sabato a Pontevecchio. “Una grande famiglia che collabora per la sicurezza del cittadino. Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra partecipazione”, ha commentato l’assessore Morabito.