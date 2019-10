Magenta, la chiesa di San Rocco rivive grazie a tre eventi. La regia è quella della funambolica Jessica Oldani (foto Milan), negoziante e creativa magentina, che si rimbocca sempre le maniche per regalare eventi alla città. Sabato 12 prende il via «San Rocco in festa», un tris di eventi di livello ad entrata libera nella chiesetta rionale.

Alle 21, riflettori accesi sul coro civico, sulla violinista Francesca Ripoldi , su Tatiana Borodai, soprano e Andrea Tamburelli, pianista.

Il 16 novembre toccherà alla banda Santa Cecilia, mentre il 1° dicembre si terrà un pomeriggio speciale che coinvolgerà anche i più piccoli. Sarà infatti inaugurata una nuova Natività in vista del Natale e, con essa, i lavoretti dei bimbi delle scuole.

L’obiettivo solidale

Una Natività al passo coi tempi e decisamente «green», come spiega Oldani ( i dettagli sul giornale in edicola) L’obiettivo di questo tris di eventi è raccogliere offerte per ristrutturare la chiesetta: nel mirino facciata e tetto, ma anche una generale sistemata per farla rivivere.