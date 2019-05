Maggio di calcio a Pogliano: il Gso San Luigi invita i ragazzi

Maggio di calcio a Pogliano: il Gruppo Sportivo Oratorio cerca ragazzi

Inizia all’insegna della sportività il mese di Maggio per il Gso San Luigi di Pogliano Milanese.

Il gruppo cerca ragazzi nati tra il 2004 e il 2014 per allenarsi. E avvicinarli all’impegno del calcio in chiave cristiana.

Il coinvolgimento resta il presupposto essenziale che ispira i progetti di partenza degli organizzatori: il convincimento che <<Chi si diverte non perde mai>> é esteso a tutti. E’ il motto del passato e del presente che da solo riassume criterio e concetto di uno stile. Di un’associazione che conta più di centocinquanta atleti e comprende varie specialità: ciclismo e pallavolo (libera femminile e genitori). Il settore calcistico rimane il più numeroso.

Il Gruppo Sportivo Oratorio rende noto a tutti i giovani che é possibile unirsi alle preparazioni atletiche. Esse vogliono rappresentare nel fine lo spunto, ideale, per trascorrere il tempo insieme. Il dirigente concepisce l’unità, la regola alla base del contesto di relazione. L’allenatore la comunica alla squadra. Propone: la modalità migliore per mettersi in campo, trascorrere del tempo insieme. Ritrovarsi con gli amici. Provarci. Partecipare. Esprimersi.

Di seguito alcuni orari e date: Oratorio di Pogliano per i nati 2004-05-06 il lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 20 . Per i bambini del 2007 lunedì e mercoledì 18-19,30 e 2008 stessa ora ma lunedì e giovedì. A Bettolino si riuniscono anche gli adolescenti: 1999-2000 il martedì e il venerdì dalle 20 alle 21,30, il 2009 il lunedì e giovedì, poi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Attivo il sito: info@gsosanluigi.it.

Il Presidente Marco Lazzaroni e i volontari sono a disposizione per chiarimenti.

