“MAI PAURA: LA FARMACIA ONCOLOGICA” presenta “Prendi il Volo”

Con quasi 200 iscritti dalle associazione del Territorio, 400 ospiti accreditati e migliaia di visitatori attesi al Parco Museo del Volo Volandia, sabato 21 settembre 2019 Mai Paura la Farmacia Oncologica con “Prendi il Volo” è certamente destinata a segnare un grande successo, grazie alla filosofia che guiderà l’intera giornata, riassumibile con le parole LIBERTÀ e BENDESSERE.

La Mission del progetto è la condivisione con gli altri del proprio benessere, perché “se stanno bene gli altri, sto bene anche io” come sostenuto dal Professor Vittorino Andreoli.

L’appuntamento è per le ore 10.00 con gli accreditamenti e i saluti delle Autorità intervenute e a seguire, verso le ore 11.00, cominceranno i percorsi Terapeutici emozionali con la Moto terapia tenuta del campione mondiale di Motocross Free style Vanni Oddera e dal suo Team.

Durante la pausa pranzo sarà possibile partecipare alla “Raviolata Mai Paura”, grazie alla collaborazione del Raviolificio Lo Scoiattolo, oppure acquistare il lunch bag, al prezzo di 4.00 €, preparato appositamente per l’occasione.

Il pomeriggio verrà aperto con un tributo al cantautore Luciano Ligabue con il Music Live degli “Effetto Liga”, a cui faranno seguito gli spettacoli di Motocross Free Style. La conclusione della giornata sarà affidata alla imponente sfilata di Harley Davidson, con la presenza di quasi 100 moto, tenuta da motociclisti provenienti da tutta Italia in collaborazione con la Federazione Nazionale Motociclisti e dagli iscritti al Moto club Sempione 33.

Grande fermento ed emozione sarà l’arrivo della Polizia di Stato in volo con un Elicottero che eccezionalmente ed anche in pieno bridge time di Linate ha ottenuto le necessarie autorizzazioni per l’atterraggio nell’area evento.

Insomma l’ adrenalina inizia a sentirsi e l’evento è assolutamente da non perdere.

La Mototerapia

La Mototerapia è un progetto fortemente voluto dalla Dott.ssa Emanuela Bossi per sostenere il concetto di BENDESSERE, fulcro del progetto “MAI PAURA: LA FARMACIA ONCOLOGICA”. Il progetto è nato per essere uno degli elementi fondamentali, al fianco del paziente oncologico, con il fine di NON FARLO MAI SENTIRE SOLO.

L’evento

L’evento è totalmente gratuito per i Pazienti oncologici e le Persone con disabilità ed accompagnatori; per il pubblico il costo del biglietto sarà di 14 € per l’ intero e di 6 € per i bambini fino ad 11 anni.

Ringraziamo tutti i Media che vorranno supportarci.