Notte abbastanza tranquilla quella tra domenica 9 e lunedì 10 settembre per i soccorritori del 118.

Malore al Centro commerciale di Arese

Malore al Centro commerciale di Arese alle 20.59. Una ragazza di 22 anni si è sentita poco bene. Sul posto Rho Soccorso la Misericordia e un’auto medica. La giovane, poi, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Garbagnate.

Non noto in ferrovia a Saronno

Intorno alle 22.30, invece, c’è stato un non noto in ferrovia a Saronno, in piazza Cadorna. Coinvolto un ragazzo di 25 anni trasportato in codice rosso dalla Croce Azzurra di Caronno all’ospedale di Saronno.

