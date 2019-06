Anche quest’anno torna il Malt Generation Music Festival.

Malt Generation Music Festival

Torna per la quinta volta il festival musicale di Arluno organizzato dall’Associazione Culturale MALT GENERATION. Da stasera, giovedì 6 giugno, fino domenica 9 giugno, lo Stadio Comunale di via della Repubblica si colorerà di musica. Oltre alla zona adibita ai concerti saranno presenti strutture ristoro, zona relax e zona mercatino. Nel 2018 la partecipazione è stata di circa 20.000 persone durante i quattro giorni. I concerti iniziano ogni sera alle 20 e dopo ogni performance live sul main stage verranno organizzati degli aftershow dj set a tema con la serata, nell’area ristoro. Non mancheranno bancarelle dove acquistare t-shirt e suppellettili, oltre ad info point gestiti da Associazioni del territorio per informare sulle proprie attività e per promuovere un utilizzo consapevole degli alcolici.

Il programma

Questa la programmazione:

• GIOVEDì 6 GIUGNO

Mellow Mood + Junior Sprea & The Seniors

• VENERDì 7 GIUGNO

Dubioza Kolektiv + Matrioska + SAMO

• SABATO 8 GIUGNO

Davide Van De Sfroos + Uncle Bard & The Dirty Bastards

• DOMENICA 9 GIUGNO

Atari Teenage Riot + Raw Power

Le novità

In questa quinta edizione il Malt Generation Music Festival ha voluto introdurre una novità per le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno: il torneo di Beach Volley 3vs3. Per via di questa iniziativa in queste due giornate i cancelli apriranno alle 9 del mattino.