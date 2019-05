Maltempo in Lombardia: è praticamente tornato l’autunno. Intensi nubifragi e grandine delle dimensioni di palline da ping pong si sono abbattuti in Lombardia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 maggio 2019.

Maltempo in Lombardia: nubifragi e grandine

Il meteo continua a riservare brutte sorprese agli italiani soprattutto durante il weekend: intensi nubifragi e grandine si sono abbattuti in Lombardia. Un calo delle temperature e un meteo per niente rassicurante hanno fatto ripiombare la nostra regione nell’autunno più inoltrato. Secondo le previsioni meteo la situazione resterà così per alcune ore.

Ecco alcune foto inviateci dai nostri lettori:

Allerta arancione a Milano

La Protezione Civile ha emesso un’ allerta arancione per i temporali e il vento forte con raffiche che arriveranno fino a 50-70 chilometri all’ora da oggi fino a domani, domenica 12 maggio. Si sta inoltre provvedendo a monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. La Protezione Civile invita le aziende che hanno cantieri aperti a prestare particolare attenzione ai ponteggi in esterno e raccomanda a tutti di tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti al vento forte. Viene raccomandato inoltre di segnalare immediatamente eventuali criticità ai vigili del fuoco o alla polizia locale.