Gli aggiornamenti su maltempo Lombardia dalle province. La diretta con i nostri quotidiani online.

Maltempo Lombardia: Bergamo

Cominciamo dalla Provincia di Bergamo, dove una scuola è stata chiusa a Romano di Lombardia e i bambini addirittura evacuati dai pompieri.

Ma non è finita, perché anche i fiumi fanno paura, ecco le situazioni dell’Adda e del Po che è salito di di 2,5 metri in 24 ore.

Disagi anche sul treno da Verona a Milano centrale: ci mancava anche che piovesse nella carrozza…

Maltempo Lombardia: Sondrio

In Valtellina, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio sono impegnati a causa delle forti precipitazioni e dei temporali. Per la neve in un albergo allo Stelvio sono rimaste isolate 190 persone.

Maltempo Lombardia: Varese

Doveva essere l’esame per le nuove reclute di Protezione civile e si è trasformato in un vero e proprio momento di operatività. Proprio mentre oltre 150 nuovi volontari stavano sostenendo la prova pratica del corso di abilitazione è scattato in tutta la provincia l’allarme rosso per l’allerta meteo e sono dovuti intervenire sul campo.

Maltempo Lombardia: Monza e Brianza

Il maltempo colpisce anche Desio, Meda e Lentate. A Cesano Maderno scuola materna allagata.

A Monza, chiusi oggi il Parco e i cimiteri, mentre un albero è crollato in strada gettando nello scompiglio un intero quartiere.

Maltempo Lombardia: Lecco

Dal Lecchese le impressionanti immagini del fiume Pioverna del Brembo e della cascate all’orrido di Bellano.

Mentre a Valmadrera il Comune invita addirittura a non stazionare sui ponti.

Maltempo Lombardia: Como

Vigili del Fuoco impegnati anche in Provincia di Como per piante sradicate, con interventi nel capoluogo, nel Canturino e nell’Olgiatese.

Maltempo Lombardia: Milanese

A Nord-Ovest della metropoli ben tre alberi caduti: a Saronno dov’è stata sfiorata una scuola, a San Vittore Olona e a Prospiano.

Maltempo anche Martesana: chiuso il passaggio sotto il castello di Cassano d’Adda, mentre a Cernusco un pino è crollato non lontano dalle scuole.

Infine a Milano città un albero crolla su una macchina: 25enne ferito.

Maltempo Lombardia: Bassa pianura

Nella Bassa la piena di Serio, Morengo e Cologno sotto la lente: “State lontani dal fiume”.

Nel Bresciano, caduti alberi sulla quinzanese.

Maltempo anche nel vicino Veronese

Oggi scuole chiuse e sospesi anche i bus scolastici. E a Legnago l’Adige fa davvero paura.