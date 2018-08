Maltrattato dai padroni quasi fino alla morte. Questa la triste storia del cane Batman.

Maltrattato dai padroni quasi fino alla morte. Questa la triste storia del cane Batman. Il cucciolo di due anni era stato portato, il 23 luglio, nella clinica San Francesco di Milano dai proprietari. Però i dottori si sono resi conto che qualcosa non andava. Il cane infatti presentava gravi necrosi della pelle. Era anche stato legato muso e zampe e lasciato senza cibo e acqua per chissà quanto tempo.

Denuncia contro i proprietari

La clinica, compresa la situazione, ha deciso di sporgere denuncia contro i legittimi proprietari e le autorità hanno affidato in custodia giudiziaria il cane alla titolare di un allevamento e pensione per cani di Cuggiono. I veterinari hanno curato gratuitamente Batman ma hanno dovuto amputargli le dita delle zampe posteriori. Ora Batman è fuori pericolo e in via di guarigione. Lentamente la sua vita da cucciolo potrà tornare alla normalità.