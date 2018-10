Arriva un prestigioso riconoscimento per il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona (Va). Secondo la rivista inglese BMJ Open Sport & Exercise Medicine, gli articoli di ricerca del Centro sono tra i più citati dalla letteratura medico-scientifica dedicata al calcio.

Mapei Sport: i suoi articoli tra i più citati al mondo

Tra i 50 articoli medico-scientifici più citati a livello mondiale, ben 6 sono stati elaborati dal Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona (Va). Il Centro, diretto dal dottor Claudio Pecci, ottiene così un prestigioso riconoscimento. Questo mette in rilievo l’alta considerazione di cui gode a livello internazionale.

Una mappatura della letteratura medico-scientifica

La prestigiosa rivista inglese BMJ Open Sport & Exercise Medicine, di recente, ha condotto un’analisi internazionale sulla letteratura medico-scientifica in ambito calcistico. Si tratta di una mappatura degli argomenti trattati in letteratura. Gli obiettivi di questa analisi erano principalmente due. Il primo: identificare le aree di maggiore interesse per i ricercatori. Il secondo, complementare al primo, illustrare le aree meno esplorate, in modo da favorirne lo sviluppo. Lo studio BMJ Open Sport & Exercise Medicine è stato condotto raccogliendo e classificando gli articoli medico-scientifici di tutto il mondo, che hanno a che fare con il gioco del calcio. Questi potevano riguardare svariati temi, dalla preparazione atletica dei giocatori, alla cura degli infortuni.

I 6 articoli

Nella top 50 globale sono dunque presenti 6 articoli a cura del Centro Ricerche Mapei Sport, tutti in lingua inglese. Pubblicati tra il 2004 e il 2009, trattano temi come l’analisi delle performance degli atleti o i risultati di specifici esercizi di allenamento. Il risultato di questa ricerca è un grande riconoscimento per il Centro, in particolare per l’area inerente all’attività di ricerca scientifica, di cui è responsabile Andrea Bosio.

