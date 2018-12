Maratona Telethon: in occasione del tradizionale appuntamento per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche gravi, l’Avis di Turate ha dimostrato ancora una volta il suo impegno.

Maratona Telethon: Avis pronta con i cuori di cioccolato

Per tutta la giornata di sabato 15 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, e nella mattinata di domenica 16 i volontari saranno sotto il portico dell’«ex RiRi» per vendere i cuori di cioccolato e per raccogliere fondi a sostegno della ricerca. Già lo scorso week end gli «avisini» hanno ottenuto buoni risultati grazie alla generosità dei turatesi.

