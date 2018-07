Marcia della Pace 2018: ad aderire i Comuni di Canegrate, Castano Primo e San Giorgio su Legnano, insieme alle Anpi del territorio.

Marcia della Pace: i Comuni aderenti

Si legge in una nota stampa: “I Comuni di Canegrate, Castano Primo e San Giorgio su Legnano organizzano la partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi del 7 ottobre 2018”.

Come poter partecipare

“Partenza in autobus – continua la nota – sabato mattina 6 ottobre. Arrivo ad Assisi, visita alla città, cena e pernottamento. Domenica 7 ottobre partecipazione alla Marcia della Pace. Rientro previsto per domenica in serata”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi, entro il 7 settembre, alla Segreteria dei Comuni nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Il martedì dalle 16 alle 18.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.