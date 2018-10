Marcia per la Pace Perugia Assisi, attese migliaia di persone.

Marcia per la Pace Perugia Assisi, Rho c’è

Via alla Marcia per la Pace Perugia Assisi. E tra le moltissime persone che sono accorse per l’annuale appuntamento vi è anche un gruppo di rhodensi. Quest’ultimo è guidato dal rappresentante di Rifondazione comunista Domenico Maggio.

Presente anche il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello.

Quello di oggi, sabato 7 ottobre, è uno degli eventi più sentiti nel panorama nazionale: ci partecipano Comuni (con tanto di sindaci, assessori o consiglieri comunali a sfilare con fascia tricolore e gonfalone di rappresentanza), associazioni e cittadini che invocano un mondo diverso. L’iniziativa è promossa infatti dal movimento pacifista italiano e richiama ogni anno migliaia di adesioni.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie