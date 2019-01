Marco Mengoni ad Arese per sonorizzare il nuovo album “Atlantico”.

Marco Mengoni ad Arese

Fan in delirio alla Mondadori di Arese per l’arrivo nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 gennaio 2019, di Marco Mengoni il famoso cantante ammirato sia dai giovani che dai meno giovani. Lunghe code fin dalle prime ore del pomeriggio di ragazzine desiderose di un autografo e una foto con l’artista disponibile con tutti. Con tutti tranne che con la stampa. Giornalisti e fotografi infatti non sono stati fatti entrare dal suo entourage…. Peccato… Peccato davvero.

Chi è Marco Mengoni

Dopo anni di gavetta Marco Mengoni è salito alla ribalta prima con il talent show X-Factor e poi con il Festival di Sanremo. A X-Factor approda nel 2009. Viene scelto da Morgan per far parte della sua squadra. Vince la finale e si aggiudica un contratto discografico con la Sony. La partecipazione a Sanremo è collegata alla vittoria del talent. Nel 2010 ottiene un ottimo piazzamento al festival della musica italiana. Nel 2011 pubblica il suo primo album “Solo 2.0”. Nel frattempo partecipa a diversi progetti musicali con altri artisti come Giorgio Gaber. Nel 2013 ritenta la fortuna con Sanremo e viene eletto vincitore grazie al brano “L’essenziale”. Dopo questo successo rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2013, classificandosi settimo. Nel 2015 pubblica due album in poco tempo. Devono passare due anni e mezzo per avere un nuovo disco. Il 30 novembre 2018 infatti esce “Atlantico”.