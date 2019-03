Marta Losito e Valerio Mazzei, amatissimi dai più giovani e noti al popolo del web come influencer, hanno mandato in tilt il centro commerciale di Arese.

Bagno di folla per gli influencer

Una folla di ragazzini ha “invaso” il centro commerciale di Arese in occasione del “Doubletap”, il concorso che vede in giuria Marta Losito, Valerio Mazzei, Edoardo Esposito e Virginia Montemaggi. La tappa milanese del contest fuori dagli schemi, dove il talento è il grande protagonista, si sta svolgendo in questo momento ad Arese, raggiunto oggi pomeriggio, domenica 31 marzo, da centinaia di ragazzini in delirio per i loro idoli.

