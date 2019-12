MasterChef: anche Giada Meloni, copywriter di Cornaredo, tra i concorrenti.

MasterChef: anche la copywriter di Cornaredo tra i concorrenti

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno svelato i nomi dei 20 concorrenti della nuova edizione di MasterChef. Tra questi anche una giovane copywriter di Cornaredo, Giada Meloni. La 27enne si è appassionata al mondo della cucina grazie alla nonna che le ha tramandato le ricette di famiglia. Non bisogna farsi ingannare dall’apparenza però: anche se piccola e minuta Giada ama i sapori forti che rispecchiano molto la sua spiccata personalità. I giudici del cooking show sono rimasti colpiti dalla sua intraprendenza. Alle selezioni si è presentata con il fratello e il fidanzato con cui convive da un anno. E’ stata presa un po’ in giro per la sua pignoleria tanto che lo chef Locatelli le ha affibbiato il nomignolo di “precisetti”. “Sono molto ambiziosa e ho scommesso su di me: ora sono qui e sarebbe ipocrita dire che non penso di poter vincere. Ce la metterò tutta”. Confessa la neo concorrente. Giovedì la prima puntata “in cucina” con eliminazione dopo le due precedenti che sono servite per formare il gruppo di cuochi concorrenti.

Cos’è MasterChef

Il programma va in onda ogni giovedì su Sky Uno e su NowTV dalle 21.15 e vede sfidarsi 20 cuochi sono l’occhio vigile dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Durante lo show i concorrenti devono dimostrare le proprie abilità culinarie, la conoscenza dei cibi, dei tipi di cottura ma avere anche tanta fantasia e spirito di gioco. Ogni episodio termina con l’eliminazione di un aspirante chef. Durante MasterChef non mancheranno puntate con ospiti speciali. Tra Mystery Box, Invention Test e Pressure Test quest’anno si aggiungerà anche una nuova prova: lo Skill Test, una sorta di “esame a sorpresa” che coinvolgerà tutti i concorrenti, senza esclusioni, mettendoli alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici.

I concorrenti

Sono 20 i concorrenti che hanno superato le prove per accedere alla nona edizione di Masterchef: Alexandro, Andrea, Annamaria, Antonio, Davide, Domenico, Fabio, Francesca, Giada, Gianna, Giulia, Luciano, Maria Assunta, Maria Teresa, Marisa, Milenys, Nicolò, Nunzia, Rossella e Vincenzo. Questi si daranno battaglia nelle cucine del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy per conquistare il titolo di nono MasterChef italiano.

