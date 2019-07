Max Gazzè, The Bloody Beetroots, Nitro, Destroy The Disco e Subsonica : un incredibile weekend inaugurale che ha visto protagonista la grande musica e la partecipazione di un pubblico eccezionale.

La ventesima edizione del Rugby Sound è cominciata nel segno del successo, successo di pubblico riscontrato anche durante il concerto di ieri sera, domenica 30 giugno. Un musicista straordinario, bassista d’eccezione, compositore di opere “sintoniche” e colonne sonore, attore sporadico è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con ottimi risultati. Con lui sul palco(chitarre),(batteria),(tastiere) e(fiati) si sono esibiti domenica 30 giugno sul palco del Rugby Sound a Legnano. Dopo il tour per il ventennale de “” e il successo di “”, il bassista ritorna sul palco con un grande concerto e il suo 2019 on the road che ripercorre le tappe più importanti del suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit.