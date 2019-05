Oggi la prima edizione del Memorial Federica Banfi

Si è tenuta oggi la prima edizione del Memorial Federica Banfi, un torneo di Beach volley tra 8 squadre dell’istituto Torno dedicato alla giovane canegratese che perse la vita in un incidente automobilistico il 31 dicembre 2017.

Intitolato il campo

Al termine del torneo, è stato inaugurato il campo da beach volley: “Dedicato a Federica Banfi, amante della vita e dello sport, per sempre nei nostri cuori”, questa la frase che il Torno ha scelto di incidere sulla targa adiacente al campo. Presente durante l’inaugurazione oltre alla preside Maria Merola, agli studenti del Torno e ai professori il primo cittadino di Castano Giuseppe Pignatiello. Particolarmente toccanti durante l’inaugurazione le parole delle professoresse Rita Langé, Maria Smedile e Aretti Alessandra che hanno avuto la fortuna di conoscere in prima persona Federica, in quanto sue insegnanti. In prima linea nell’iniziativa anche la professoressa Lia Sabbadini che afferma: “Vogliamo tenere vivo il suo ricordo”.

