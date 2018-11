Mensa scolastica a Legnano: il ricevimento dell’avviso può essere dovuto a motivi diversi.

Mensa scolastica a Legnano

Sono in fase di consegna nelle scuole cittadine comunicazioni relative a utenti che non risultano avere perfezionato correttamente l’iscrizione al servizio di refezione. Il ricevimento dell’avviso può essere dovuto a motivi diversi, per esempio a problemi tecnici intervenuti al momento dell’iscrizione tramite sistema informatico. Gli uffici comunali confidano nella collaborazione delle famiglie per regolarizzare tutte le posizioni.

