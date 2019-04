Mensa scolastica: le precisazioni del comune di Legnano

Mensa scolastica negata ai bambini i cui genitori non sono in regola con i pagamenti del servizio di ristorazione scolastica a Legnano.

“Con riferimento alla presunta impossibilità di usufruire della mensa scolastica da parte dei bambini rimasti a scuola all’ora di pranzo e i cui genitori non sono in regola con pagamenti e comunicazioni, si precisa che famiglie e dirigenti scolastici hanno ricevuto gli avvisi del caso con il necessario anticipo. Sono inoltre state seguite le stesse prassi degli scorsi anni, dando disposizioni affinché nessun bambino si potesse trovare in una situazione di discriminazione, finalità raggiunta nella giornata odierna. Gli uffici comunali hanno chiesto ai dirigenti scolastici (che, su richiesta motivata delle famiglie, possono concedere deroghe per l’esonero dall’orario del pasto) di fornire l’elenco delle posizioni non in regola per procedere con ulteriori comunicazioni mirate ai genitori”.