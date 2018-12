Grande successo a Cuggiono per i mercatini natalizi.

Mercatini di Natale negli spazi di Villa Annoni

Una quarantina gli espositori con bancarelle cariche di addobbi e manufatti natalizi. Musica itinerante con la banda cittadina che ha suonato i classici canti di Natale. Mezzo moderno per Babbo Natale che, per la gioia dei tanti bambini presenti, é arrivato a bordo di una moto. Anche le renne erano motorizzate. La manifestazione, promossa dall’amministrazione, ha visto la collaborazione dell’associazione Storm of Helmet. Grande la partecipazione di pubblico.

