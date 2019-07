Mercato Campagna Amica a Parabiago viene definitivamente istituzionalizzato dall’adozione di un regolamento.

Mercato Campagna Amica: regolamento approvato in Consiglio

L’ultima seduta di Consiglio comunale di Parabiago ha approvato il regolamento “per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli” che istituzionalizza definitivamente il Mercato di Campagna Amica proposto dall’Amministrazione comunale in via sperimentale a partire dal 21 aprile 2017.

La regolamentazione

Dopo due anni di sperimentazione, l’Amministrazione ha deciso di regolamentare il mercato del venerdì mattino dedicato ai prodotti agricoli a Km zero tra via San Michele e via De Revel. Il mercato agricolo sarà gestito sia dalla Federazione Coldiretti Agrimercato di Milano per quanto riguarda le aziende e la qualità dei prodotti, sia dall’Ufficio comunale Suap e dalla Polizia Locale per l’organizzazione e i doverosi controlli.

La parola al sindaco

Afferma a tal proposito il sindaco Raffaele Cucchi: “Il Mercato di Campagna Amica del venerdì, è stato molto apprezzato dai cittadini. Questo ci ha portati a trasformare la sperimentazione iniziata due anni fa, in un’opportunità permanente. Alimentarsi bene non è scontato, né banale e poter dare la possibilità di scegliere prodotti agricoli locali e stagionali diventa anche occasione di educazione alimentare. Ringraziamo la Federazione Coldiretti per la collaborazione dimostrata, una sinergia di intenti con il Comune a favore dello sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio, ma anche per soddisfare le esigenze dei consumatori”.

