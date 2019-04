Messa per il Duce a Sondrio in programma oggi, sabato 27 aprile.

Si celebrerà oggi sabato 27 aprile, alle ore 16.30, nella Cappella del Cimitero di Sondrio, la tanto discussa Messa in suffragio di Benito Mussolini. Un appuntamento fisso per gli affezionati del Duce che ogni anno porta clamore e dibattito nel capoluogo e non solo.

La funzione, preceduta da divesri annunci affissi in città, verrà celebrata dal sondriese Giulio Maria Tam, prete lefebvriano, conosciuto a livello nazionale per il suo orientamento politico di estrema destra. L’Azione Antifascista di Sondrio tentò negli anni passati di impedire la messa lanciando anche una petizione una petizione on-line, ma la loro iniziativa non ha avuto gli esiti desiderati.

Autorizzazione dal Sindaco

Il Sindaco Marco Scaramellini in un’intervista al Corriere della Sera afferma: “La domanda inoltrata in Comune è stata presentata da due cittadini. Nessuna associazione o movimento politico. Dagli accertamenti fatti è emerso che si tratta di un evento quasi rituale, che non ci sono mai stati problemi ed è tutto in regola. Così ho dato il mio assenso allo svolgimento”. Da ricordare che anche l’Amministrazione precedente di centro sinistra diede l’autorizzazione alla funzione.

