Mi-To, Chiara Calati: “Una vittoria per la città”. Da Sindaco e assessore ai Grandi Eventi esprime soddisfazione ed orgoglio per la giornata che ha visto protagonista il ciclismo con la partenza della più classica delle classiche, la Milano-Torino, da Magenta.

“La piazza e le vie del percorso cittadino erano gremite di persone in festa, di tutte le età. Emozionante è stato sentire i bambini urlare tutto insieme il conto alla rovescia, che ha portato al via con la salva dei nostri rievocatori, novità di quest’anno data l’importanza della centesima edizione – commenta la prima cittadina -. Magenta si è mostrata nella sua identità e nella capacità di accogliere e sostenere eventi di questa portata. Grandi nomi erano presenti, dal campione del mondo al vincitore del Tour de France. La gara totalmente trasmessa dalla Rai, i servizi di Eurosport in lingua inglese e la numerosa stampa estera presente hanno portato il nome di Magenta fuori dai confini nazionali. Ringrazio RCS per avermi fatto premiare il vincitore a Superga e per le belle parole riserbate alla città”.

“Magenta più attrattiva”

“Come assessore ai grandi eventi e al marketing territoriale sono profondamente convinta che appuntamenti come questi siano indispensabili per l’attrattività di Magenta. Erano tantissime in piazza le persone non di Magenta che sono venute in città e quindi potranno ritornare. La città ieri era viva e tutti hanno partecipato nel renderla bella, dall’Amminustrazione, ai commercianti, ai cittadini stessi. Se dobbiamo presentare Magenta a potenziali investitori, dobbiamo anche far vedere cosa è in grado di offrire e che può contrastare il periodo di crisi del commercio e delle attività in genere, problema che tuttavia non riguarda certo solo Magenta”.

“Basta polemiche”

A chi vuol fare polemiche strumentali sui costi rispondo che si tratta di investire sulla città, insistere nel presentarla al meglio e nel valorizzare le sue innumerevoli opportunità. Abbiamo coperto con gli sponsor la metà dei costi, ma abbiamo pensato ad un programma di sponsorizzazioni su stagioni di eventi, non sul singolo, scelta che ritengo la più efficace per offrire a Magenta eventi di qualità che non gravino sui cittadini.

I ringraziamenti

“Ringrazio pertanto tutti coloro che credono in questa scelta e tutti coloro che hanno collaborato a far sì che tutto avvenisse al meglio. Gli sponsor appunto: CAP Holding, Confcommercio, Cicli Battistella, AC Promotion. Il nostro immancabile Comitato Agricolo del Magentino e Pasquale Moro con le sue pizze da campione. Grazie all’assessore allo sport Luca Aloi per il supporto operativo, al vicesindaco Simone Gelli per la sicurezza e a tutte le forze dell’ordine, polizia locale, protezione civile e volontari coinvolti. Grazie all’assessore Cattaneo e all’ufficio tecnico per il supporto logistico. Grazie soprattutto a Magenta e ai Magentini. Sono orgogliosa di essere Sindaco di questa città e continuerò nel mio impegno per farla crescere, anche attraverso i grandi eventi che voglio siano sempre più numerosi. La presenza di Sindaci e amministratori dei comuni vicini e dei consiglieri regionali Trezzani, Scurati e Del Gobbo mi ha fatto grande piacere, a testimonianza di un territorio che vuole fare rete”.