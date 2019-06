Milano Pride e Pride Week: anche Inveruno delibera il patrocinio.

Milano Pride e Pride Week

Il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli ha concesso il patrocinio per gli eventi della Pride Week (dal 21 al 30 giugno 2019) e per la Parata che si terrà sabato 29 giugno 2019.

La soddisfazione de “Le Rose di Gertrude”

Dichiarano dall’associazione “Le Rose di Gertrude” presieduta da Sergio Prato: “La carissima amica Sindaca già durante il suo primo mandato ha concretamente mostrato grande attenzione alle minoranze soprattutto ascoltando le istanze ed esigenze delle persone della comunità LGBTQI+ . Con slancio ha aderito alla Rete: Re.A.Dy. che è la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, per un’amministrazione inclusiva , attenta ad applicare i suggerimenti dell’ articolo tre della Costituzione Italiana che sollecitano Tutt* a sforzarci per rimuovere ogni ostacolo per garantire libertà ed eguaglianza. Dalla prima ora sempre disponibile ha partecipato alle iniziative, negli anni, proposte dalla Nostra associazione”.

“Inveruno numero uno come esempio di inclusione”

Continuano poi da “Le Rose di Gertrude”: “Abbiamo ascoltato ed apprezzato il discorso di insediamento per il secondo mandato della Sindaca che ha affermato, supponiamo, con grande educazione e rispetto all’ inutile e sterile campagna di fango lanciato da parte di alcuni gruppi estremisti : ‘Il Comune sarà sempre luogo di accoglienza e tutela per le famiglie, voglio qui sottolineare per tutte le famiglie, cuore pulsante della nostra società. Si utilizza molto spesso la frase Là dove c’è amore c’è famiglia; lo condivido totalmente. Sapete per quali realtà io trovo difficile utilizzare il termine famiglia? Quelle in cui non si riconosce la dignità della persona, in cui si trova violenza tra i coniugi o verso i figli, quelle in cui i figli non trovano le giuste attenzioni. Per queste realtà il Comune e tutti i Servizi attivi sono in prima linea’. Inveruno numero uno come esempio di inclusione tra i Comuni dell’ Altomilanese / EstTicino per i diritti della Comunità TLGBTIQ+”.

Anche Bettinelli in corteo per i 50 anni dei Motti di Stonewaal

Sara Bettinelli, insieme ad alcuni rappresentanti della nuova Giunta presenzierà al corteo dell’anniversario del cinquantesimo dei Motti di Stonewaal.

“A nome della Commissione Pride del CIG Arcigay Milano – conclude Prato – in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno i nostri ringraziamenti, rinnovando l’invito alla Cittadinanza di scendere con Noi alla Parata”.



