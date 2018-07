Milano Rally Show 2018: auto ai blocchi di partenza all’area Expo e a Il Centro di Arese.

Milano Rally Show: l’edizione 2018

Al via, per il secondo anno consecutivo, il Milano Rally Show: l’idea di Beniamino Lo Presti che vedrà sulla pista tanti campioni di rally. E per l’occasione, il Parco Experience Arexpo si è trasformato in un vero e propro mini autodromo con il circuito da gara che comprende il loop esterno della struttura, ma anche con gli spazi adibiti a Parco Assistenza e di incontro tra piloti e pubblico. A partecipare a questa seconda edizione del Milano rally Show 48 concorrenti.

Le prove all’area Expo e ad Arese

Alla partenza le auto da rally di ultima generazione, ma anche quelle più storiche fino alle ecologiche ad alimentazione elettrica. Tutte, scortate dalla Polizia Municipale di Milano, partiranno da Arexpo fino a piazza Gae Aulenti, poi percorreranno via Montenapoleone, piazza Duomo e piazza della Scala. La corsa proseguirà fino a piazza Città di Lombardia (sede di Regione) e terminerà al Velodromo Vigorelli.

La partenza ufficiale avverrà sabato 28 luglio alle 15.30 da Parco Experience, quindi la cerimonia nella suggestiva piazza Gae Aulenti. Le prove speciali a ingresso gratuito sono nove: quattro si disputeranno sul “loop esterno” di Parco Experience Arexpo di cui una alle 21.18 di sabato 28 luglio, con Spettacolo Albero della Vita, e le restanti il giorno successivo. Anche Arese sarà protagonista: tre le prove speciali sul tracciato de “La Pista” – Il Centro di Arese di cui una il sabato 28 luglio alle 22.27, le restanti domenica 29 luglio.

Le premiazioni avverranno domenica 29 luglio alle 20.30 in piazza Tre Torri .