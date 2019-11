Chiuso per tre notti lo svincolo tra Tangenziale Nord ed SP 35. Il punto interessato è al confine tra Paderno e Cusano.

Chiuso per 3 notti lo svincolo tra Tangenziale Nord ed SP 35

Dalle 23 di mercoledì 20 alle 6 di giovedì 21 novembre e dalle 22 di giovedì 21 alle 6 di venerdì 22 novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione con S.P. ex S.S.35, al km 6+850, in entrata da Milano per carreggiata nord, direzione A8-Rho. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo, con l’entrata da Meda.

Contestualmente verrà chiuso al traffico anche il ramo di svincolo dell’interconnessione con S.P. ex S.S.35, al km 6+850, in uscita per la direzione Meda da carreggiata sud, direzione A52-Monza, A1-Bologna. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo, all’uscita di Milano.