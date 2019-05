Il 15 marzo scoro il movimento Fridays for Future era sceso in piazza per manifestare per l’ambiente. Oggi, venerdì 24 maggio, il movimento e il coordinamento di realtà ambientaliste Milano per il Clima hanno organizzato a Milano una nuova dimostrazione publica.

Milano Strikes for the Planet 2.0

Lo sciopero studentesco per il clima è un’iniziativa partita dall’idea della studentessa svedese Greta Thunberg. In Italia, le città mobilitate sono 126, tra cui Milano.

Il programma del corteo

Inizio alle 9.30 in largo Cairoli. Il percorso passa per via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Albricci, via Larga e via Verziere fino a largo Augusto, e poi via Sforza, via Visconti Di Modrone e via San Damiano. Ci si sposta poi per in corso Venezia e successivamente ai Bastioni di Porta Venezia e in via Città di Fiume. Poi dritto in piazza della Repubblica, piazza San Gioachimo, via Melchiorre Gioia, via Galvani. L’arrivo è previsto alle 12.30 circa in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale di Milano.

Al termine del corteo studentesco partirà la vera e propria manifestazione cittadina per il clima. Alle 18 si partirà nuovamente da largo Cairoli per poi passare d avia Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini e piazza Missori; qui si prosegue in corso Italia, via Molino delle Armi e corso di Porta Ticinese, per giungere al punto di arrivo in piazza XXI Maggio per le 21