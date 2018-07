Miss II Doc Lovere, a vincere è la 21enne di Bareggio: Giulia Ranzani.

Miss II Doc Lovere: un’altra tappa del concorso Miss Italia

Venerdì 27 luglio 2018 si è conclusa un’altra tappa del concorso Miss Italia, per l’elezione di Miss Il Doc Lovere che rappresenterà questo splendido locale alle finali Regionali della Lombardia. Le ragazze si sono trovate nel pomeriggio per partecipare al casting e provare a far parte delle già idonee aspiranti miss che arriveranno poco dopo.

Subito dopo le prove per le ragazze c’è stato il corso di portamento per poter infondere più sicurezza alle nostre aspiranti Miss in vista dello spettacolo della sera. Madrina finalista regionale: Patrizia Bendotti 19 anni di Lovere (Bergamo).

A vincere la 21enne bareggese

La serata è terminata con l’elezione delle 5 vincitrici. Tutte passano alle finali regionali. Grande vittoria per la 21enne di Bareggio, Giulia Ranzani. Pratica sport, principalmente il karate a livello agonistico, tanto che è cintura nera primo dan.

Ecco le altre ragazze sul podio: Miss Rocchetta Bellezza è Alessia Pasetti 23 anni di Agnosine (Brescia); Miss Loves Nature Equilibra è Chiara Torresani di Manerbio (Brescia) ; Miss quarta classificata è Rebecca Gaddi 20 anni di Como. Infine Miss Interflora è Michela Mazzoleni 18 anni Almenno San Salvatore (Bergamo).