Giovedì 11 Luglio 2019 si è svolta la Finale Regionale di Miss Miluna Lombardia a Saronno.

Miss Italia 2019: Finale Regionale di Miss Miluna Lombardia a Saronno

Miss Miluna Lombardia è il titolo che ha permesso alla vincitrice Iryna Nicoli di accedere direttamente alle pre-finali Nazionali di Miss Italia! Alessandra Riva Agente regionale di Miss Italia Lombardia si ritiene soddisfatta perché, dopo anni di tentativi e di risposte negative da parte dell’amministrazione, quest’anno è stata contattata direttamente da Luca Galanti Presidente del Distretto Urbano del Commercio (DUC), che ha fortemente voluto potare uno degli appuntamenti più importanti del concorso in città con il Patrocinio del Comune di Saronno. Grazie quindi al Sindaco Alessandro Fagioli e alla supervisione organizzativa dell’Assessore Strano in collaborazione con l’associazione commercianti, giovedì in Piazza Libertà a Saronno si è tenuta una tappa del concorso più importante d’Italia, con le più belle ragazze della Lombardia. Il pubblico ha anche potuto godere dei negozi aperti fino alle h 23.00.

Ecoo cosa è successo

La giornata è iniziata con l’arrivo delle finaliste nel primo pomeriggio, a seguire lo shooting fotografico per far conoscere le Miss al pubblico dei social, carosello per la città con auto d’epoca e le prove dello spettacolo su palco. Dopodiché è arrivato il momento del CORSO DI PORTAMENTO per poter infondere più sicurezza alle nostre aspiranti Miss in vista dello spettacolo della sera. Le ragazze hanno cenato tutte insieme prima dello show nei bar del centro: Per Bacco in Piazza Riconoscenza, Tambler in piazza De Gasperi, La Capperia in Corso Italia e il Green Pub in Piazza Ugo La Malfa. Alle 21.00 ha avuto inizio lo spettacolo del concorso Miss Italia. Abiti da sera, sfilate, gare ed esibizioni varie: le aspiranti Miss hanno affrontato tutto questo in una serata all’insegna della moda, spettacolo e bellezza.

La madrina della serata

Madrina della serata Denise Ayroldi, Miss Miluna Lombardia 2018 che a fine serata ha ceduto la corona alla nuova vincitrice. 18 anni, alta 176cm è nata a Brescia e residente a Cellatica (BS). Attualmente frequenta la facoltà di giurisprudenza all’università statale di Milano, infatti il suo sogno nel cassetto è diventare avvocato. Altra grande passione è il mondo della moda perché le permette di tirare fuori la parte più determinata, forte e sicura di lei. Ospite della serata: Sofia Plescia, neo eletta Miss Milano, 18 anni di Milano, studia psicologia con indirizzo di canto, ballo e teatro, il suo sogno è di lavorare nel mondo della moda e della televisione

La giuria

La giuria è composta da: Presidente il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli, l’assessore Paolo Strano, Bruno Guffanti Presidente Ascom Confcommerico, Luca Galanti della gioielleria Miluna di Saronno Temporo di Saronno e presidente Duc (distretto urbano del commercio), e che ha omaggiato la vincitrice con uno splendido gioiello Miluna. In giuria anche quattro splendide donne: Margherita Monforte Pre Finalista Miss Italia 2015, Flavia Fano finalista televisiva Miss Italia nel 2004 e 2007, segretaria di giuria la booker agenzia Wave Jessica Tomao, la collega Carola Balzaretti.

Le finaliste

Al titolo di Miss Miluna Lombardia hanno concorso 26 finaliste. Sul podio al Terzo posto Cristina Fiorello 21 anni di Cremona, al secondo posto Carola Raimondi 20 anni di Brescia e la vincitrice del titolo Miss Miluna Lombardia 2019 che si è guadagnata il passaggio alle nazionali è Iryna Nicoli 20 anni di Alta Valle Intelvi (CO), studia economia all’università svizzera, suona il saxofono da quando ha 7 anni e il suo sogno è di lavorare nel mondo della moda. A vincere invece il titolo di Miss Web (fuori concorso) è stata Carola Raimondi, la preferita del mondo social.

Ecco l’elenco delle partecipanti, in Giallo le ragazze che sono entrate nei primi 6 posti:

Alessandra Riva

Alessandra Riva continua a pensare al futuro. Quest’anno vuole stupire ancora di più degli altri anni. Per ottenere ciò, oltre alla bellezza, le ragazze dovranno imparare a conquistare il pubblico e la giuria con la loro personalità, solo in questo modo riusciranno ad avere successo nel mondo dello spettacolo e della televisione. Le fasce minori conquistate in passato non bastano più! Quest’anno più che mai, si punta a trovare le VERE rappresentanti della Bellezza Italiana, in modo da ambire veramente al Titolo di Miss Italia 2019.