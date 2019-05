Domenica 5 maggio il centro commerciale di Ebrusco ha ospitato il casting.

Miss Italia 2019: il casting a Ebrusco

Al centro commerciale Le Porte Franche di Ebrusco si è tenuto il casting per Miss Italia 2019. Alessandra Riva, l’agente per la Lombardia, ha fatto sfilare le 100 ragazze iscritte davanti ad una giuria tecnica che ne ha promesse 40 per le selezioni ordinarie del concorso. Tra le giovani che hanno ottenuto il pass anche ragazze della Provincia di Milano e Varese, tra cui:

Eleonora Rocco , 18, di Castano Primo, Martina Rusconi, 18, di Robecco sul Naviglio, Nicla Leone, 19, di Cornaredo, Miriam Montani, 19, di Marnate e Valentina Ristagno, 21, di Gerenzano.

Le altre ragazze

Bergamo:

Melissa Arnoldi, 20 anni, di Dalmine, Claudia Martinelli , 19, di Treviglio, Giada Persico, 18, di Villa di Serio e Sofia Sironi, 20, di Scanzorosciate.

Provincia di Varese:

Miriam Montani, 18, di Marnate, Valentina Ristagno, 21, di Gerenzano, Beatrice Rotondaro, 20, di Lonate Ceppino.

Provincia di Brescia:

Giada Almici, 19, di Nave, Anastasia Rodoleanu, 24, di Lonato, Alessia Spadaro, 18, di Ghedi.

Provincia di Sondrio:

Martina Menesatti, 22, di Sondrio, Sonia Muscetti, 24, di Sondalo, Federica Pelucchi, 18, di Bormio, Laura Saligari, 18, di Grosotto.

Provincia di Pavia:

Maria Letizia Trabatti, 20, di Corteolona, e Elisa Vezzani, 26, di Pavia.

Provincia di Como:

Iryna Nicoli, 20, di Alta Valle Intelvi, Eleonora Pellegrini, 19, di Casnate con Bernate, e Marta Prada, 18,di Rodero.

Provincia di Cremona:

Annapaola Buoli Comani,19,di Casalmaggiore, Sara Capanna, 19, di Pandino, Cristina Fiorello, 21, di Casalmaggiore,

Provincia di Lecco :

Sindy Ravasi, 22, Lecco.

Provincia di Mantova:

Chiara Cappellari, 20 a Castelgoffredo.

Provincia di Monza Brianza:

Silvia Aquilani, 24, di Desio, Giada Sarcina, 18, di Nova Milanese, Cristina Tuttolomondo, 23, di Seregno.

Provincia di Milano:

Nicole Confortin, 20 anni, abita a Castelfranco Veneto (Treviso), però è nata a Milano, Carolina Dovera, 20, di Basiglio, Greta Gironi, 17, di Pioltello, Aurora Mavaracchio, 18, di Milano, Violetta Pendoli, 18, di Cinisello, Francesca Rama, 23, di Milano, Eleonora Rocco , 18, di Castano Primo, Martina Rusconi, 18, di Robecco sul Naviglio, Desirée Tramezzani, 23, di Basiglio, Nicla Leone, 19, di Cornaredo.

