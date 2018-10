Miss Mamma Italiana, fascia per 5 super-mamme.

Miss Mamma Italiana, un successo

Miss Mamma Italiana, sul podio 6 milanesi. Domenica 7 ottobre, nella galleria del centro commerciale Auchan, è andata in scena la selezione valevole per l’elezione del noto concorso dedicato alle mamme. Le protagoniste hanno sfilato in passerella con abiti casual ed eleganti ma si sono sfidare anche con prova di abilità. Qualche esempio? Canto, ballo, illustrare ricette gastronomiche, esercizi ginnici e prove creative e artistiche coinvolgendo anche mariti e figli.

Le vincitrici

La giuria ha premiato le Miss Mamma nelle diverse categorie:

– Rescaldina è Angela Caminiti: 27enne consulente matrimoniale di Milano, mamma di Daniele, 5 anni. Dolce mamma con capelli neri e occhi maronni, con la passione per il canto

– Gold (dai 46 a 55 anni)) eletta Marisa Zanisi: ha 46enni, impiegata di Albiolo (Co), mamma di Mattia e Sofia (19 e 13 anni)

– Evergreen (più di 56 anni): è Fenina Di Giorgio, casalinga 59enne di Bollate, mamma di Alessandro e Davide (29 e 25 anni).

– Fashion: Elisa Valentino, 30enne insegnante di ballo di Legnano (mamma di Salvatore, 6 anni)

– Dolcezza: Rosetta Monastero, 42enne insegnante di Lonate Pozzolo (mamma di Angelica e Beatrice, di 12 e 17 anni)

– Glamour: Jessica Muntoni, 42anni, operaia di Palazzolo sull’Oglio (Bs), mamma di Mattia e Giada

– Sprint: Cheenatur Chand, hostess 36enne, originaria delle Mauritius, di Milano, mamma di Manesh e Tarun

– Gold Radios: Monica Tonetti, 48enne operaia di Samarate, mamma di Melissa (23 anni)

– Evergreen Simpatia: Rosaria Carfagno, 62enne, sovrintendente di Polizia, di San Giuliano Milanese (mamma di Diego e Claudia, 35 e 28 anni)

– Evergreen in Gambe: Albertina Galliverti Lattuada, 71enne casalinga di Busto Arsizio (mamma di Francesco e Valentina, di 48 e 45 anni)

– Evergreen Eleganza: Silvana Germoglio, 68 anni, libera professionista, di Milano (mamma di Fabio e Cristiano, 46 e 45 anni).

Lo staff

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso e da Luisa Procopio, vincitrice della fascia nazionale Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018. Ospiti d’onore le vincitrici delle passate edizioni.

La manifestazione sostiene “Arianne”, Associazione nazionale onlus per la lotta all’endometriosi: malattia poco conosciuta che colpisce 3 milioni di donne in età fertile.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie