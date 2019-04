Missioni spaziali senza segreti per Carolina Marsella e Alessandro Giorgi, reduci da uno stage scientifico di due settimane all’Esa.

“Abbiamo avuto la fortuna di verificare l’applicazione pratica della matematica e della fisica”

“A volte capita di pensare che la matematica e la fisica che si studiano a scuola siano discipline puramente astratte. Ci si chiede a cosa serva una funzione, il calcolo delle forze, lo studio del movimento di un corpo nello spazio e via dicendo. Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di verificare in prima persona l’applicazione pratica che ognuna di queste discipline può offrire, grazie all’intership al Centro Europeo per le Operazioni Spaziali (Esoc) dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) a Darmstadt, in Germania”. A parlare così sono i due studenti del liceo Galilei di Legnano. Carolina e Alessandro, che frequentano rispettivamente la 5ª A e la 5ª H dello scientifico, hanno partecipato a una selezione interna al liceo legnanese (l’unica scuola italiana a godere di una borsa di studio per l’Esa). Grazie ai loro meriti scolastici e alla spiccata motivazione, hanno ottenuto una prestigiosa borsa di studio, istituita dal liceo, che ha coperto tutte le spese del viaggio.

“Un ambiente estremamente stimolante per noi studenti di quinta liceo scientifico”

“L’Esa – proseguono i ragazzi – è frutto di una collaborazione fra 22 Stati, non necessariamente europei, che investono nella ricerca e in missioni spaziali, quali lo studio di pianeti e altri corpi celesti, il controllo di satelliti e il loro smaltimento, lo studio di onde gravitazionali, senza fini militari o economici, ma solamente di ricerca e sviluppo. Il nostro stage all’Esoc ci ha permesso di conoscere le principali missioni in corso e future e i vari settori di competenza in cui è diviso il centro, dandoci un quadro complessivo del funzionamento del centro stesso, di cui ci ha indubbiamente colpito la multidisciplinarità. Presso il centro collaborano tra loro ingegneri aerospaziali, elettronici, energetici, meccanici, informatici, nonché matematici e fisici. Inutile dire che si tratta di un ambiente estremamente stimolante per noi studenti di quinta liceo scientifico, che ci troviamo alle prese con la difficile scelta del percorso universitario da intraprendere”.

“Grazie per questa irripetibile opportunità”

“Oltre all’esperienza presso l’Esoc – concludono Carolina e Alessandro -, durante le due settimane abbiamo avuto modo di visitare la splendida Francoforte, ricca di storia, ma affacciata alla modernità con la sua impressionante skyline. Ci teniamo a ringraziare la scuola per averci offerto questa irripetibile opportunità e ci auguriamo che anche i ragazzi di quarta scientifico possano trarne vantaggio”.

